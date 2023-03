Montescaglioso si tinge di blu per far luce su questo disturbo. Ecco l’iniziativa

“I disturbi dello spettro autistico sono una problematica molto variegata e diffusa con un importante impatto sulla società e soprattutto sulle famiglie che spesso si sentono sole e non supportate.

Conoscere il disturbo e, chi lo vive tutti i giorni, è importante per tutta Comunità. Per questo motivo, giovedì 30 marzo 2023 alle 16.30 nella Sala del Capitolo dell’Abbazia San Michele Arcangelo a Montescaglioso, si terrà un incontro in collaborazione con Anffas Policoro, Istituto Walden e con Angsa Basilicata dal titolo “Autismo e ABA (Applied Behavior Analysis) parliamone”.

L’evento è inserito in un calendario di iniziative in ambito regionale che culminerà il 2 aprile 2023 con l’accensione delle luci blu sui monumenti di molte città italiane nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Light it Up Blue” a cui aderirà anche la Città di Montescaglioso.

Si ringrazia per l’organizzazione l’Assessore Bruno Mazzoccoli e, per la collaborazione, la Dirigente Scolastica Carmelina Gallipoli”.

Così scrive il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito.

