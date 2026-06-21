Montescaglioso: per l’ASD Ecosportmonte riparte l’Attività Sportiva tra Estate Atletica, Invictus 2026 e la Grande Festa Sociale. I dettagli

Dopo due settimane di meritato riposo, l’ASD Ecosportmonte ha ripreso l’attività sportiva martedì 16 giugno presso il Palasport, dando nuovamente il via agli allenamenti e agli appuntamenti dedicati ai giovani atleti.

La società torna in campo con entusiasmo e rinnovata energia, pronta a vivere una nuova fase all’insegna dello sport, della crescita e della condivisione.

A fare gli onori di casa sarà il Prof. Dichio, figura di riferimento del movimento sportivo locale e regionale, che accoglierà atleti, famiglie e ospiti, ribadendo l’importanza dello sport come strumento educativo, formativo e di aggregazione sociale.

In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Montescaglioso, prenderà il via la XXXIV edizione di Estate Atletica, Matera Pista 2026 e Corsa in Dogana 2026, manifestazioni riservate ai giovani atleti locali, chiamati a vivere momenti di confronto, divertimento e crescita attraverso la pratica sportiva.

Un appuntamento che ogni anno valorizza il talento dei ragazzi e promuove i principi della correttezza, dell’impegno e della sana competizione.

L’ASD Ecosportmonte vivrà inoltre uno dei momenti più attesi della stagione con la XII edizione di Invictus 2026.

Nelle giornate di venerdì 26 giugno e domenica 5 luglio, alla presenza dell’Assessore allo Sport Pietro Buonsanti e del Presidente Savino Maragno, si svolgerà, come ogni anno, la tradizionale premiazione dedicata ai campioni e a tutti gli atleti della società.

Saranno consegnati diplomi, medaglie, coppe, trofei e riconoscimenti per celebrare i risultati ottenuti, ma soprattutto l’impegno, la passione, la costanza negli allenamenti e il percorso di crescita di ogni atleta.

La cerimonia sarà anche un momento speciale per ringraziare tecnici, dirigenti, collaboratori e famiglie, protagonisti insieme ai ragazzi di un percorso fatto di sacrifici, entusiasmo e valori condivisi.

A conclusione degli appuntamenti si svolgerà la Festa dell’ASD Ecosportmonte, un momento di incontro e convivialità dedicato a tutta la grande famiglia della società: atleti, genitori, allenatori, dirigenti e sostenitori.

Una festa per celebrare una stagione ricca di emozioni, rafforzare il senso di appartenenza e guardare con entusiasmo ai prossimi traguardi.

L’ASD Ecosportmonte continua così il proprio cammino, promuovendo lo sport come scuola di vita e come importante strumento di crescita per i giovani e per l’intera comunità.