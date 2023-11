Ministro Calderoli in Basilicata: “Autonomia è opportunità anche per lucani”. I dettagli

Il ministro Roberto Calderoli sarà impegnato domani 17 novembre dalle ore 18:30 presso il Park Hotel di Potenza per un convegno promosso dalla Lega Basilicata.

Il Ministro Calderoli fa sapere:

“Il mio tour delle Regioni italiane prosegue e non si arresta.

Vado avanti determinato con la mia operazione-verità, a maggior ragione ora che siamo alle battute finali in commissione.

Ogni occasione è utile per presentare in maniera chiara il disegno di legge di attuazione dell’autonomia, le opportunità di questa riforma per tutti i cittadini e i benefici che potrà portare anche in Basilicata.

Sarà un appuntamento utile per parlare di riforme e attualità politica, con uno sguardo non solo a ciò che accade in ambito nazionale ma anche lucano.

Naturalmente si parlerà anche di Lega, con i capigruppo di Camera e Senato, e dei progetti che con Matteo Salvini intendiamo proporre ai cittadini della Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.