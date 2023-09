Meteo Matera: un po’ di tregua dal caldo? Ecco le previsioni aggiornate

Da lunedì e nei prossimi giorni una circolazione depressionaria centrata sull’Ionio apporterà annuvolamenti localmente compatti, specie sulla Basilicata, dove non si esclude qualche breve pioggia.

Temperature in lieve diminuzione.

Quindi che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 4 Settembre, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 20°C.

Martedì 5 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)