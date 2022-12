Meteo Matera: giorno dell’Immacolata all’insegna del bel tempo? Ecco le previsioni

Dopo i nubifragi e il maltempo che hanno colpito la Basilicata nei giorni scorsi, il ponte dell’Immacolata, dovrebbe essere all’insegna del bel tempo.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani, Mercoledì 7 Dicembre, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.

Giovedì 8 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)