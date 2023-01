Meteo: maltempo su Matera e crollo delle temperature! Ecco le previsioni aggiornate

Fredde correnti dal nord Europa si stanno lentamente tuffando nel Mediterraneo, dove nel corso della settimana daranno vita a una fredda circolazione depressionaria.

Tra martedì e mercoledì è cosi atteso un peggioramento del tempo sulla Basilicata con fenomeni, anche a carattere di rovesci o temporali, che insisteranno lungo l’Appennino ( con accumuli localmente anche superiori ai 100 mm su Matese e Lucania occidentale) ma a tratti interesseranno anche Puglia, Materano, termolese e Metapontino.

Da Giovedì atteso un nuovo parziale peggioramento nei giorni a seguire con ulteriore calo delle temperature che permetterà così alla neve di spingersi sino a quote collinari.

Che tempo ci attende, quindi, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 18 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.

Giovedì 19 Gennaio, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.

