Matera: volontari della provincia in rosso per condividere i valori a cui si ispira la Fidas. Ecco l’iniziativa

Torna mercoledì 20 luglio la DÎner en Rouge targata Fidas Rotondella, il pic-nic glamour all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Dopo due anni di stop forzato, l’evento cambia location e sarà realizzato sulla suggestiva terrazza di Palazzo Ricciardulli.

L’iniziativa rientra nei progetti del Bando Ultimo Miglio, del Gal Start 2020, Operazione 19.B.2.1.A. – Progetti Sostenibili Di Comunita’ – Linea Di Intervento 1.Ii Finestra – Basilicata Psr14/20 in collaborazione con il Comune di Rotondella.

Tanta la voglia di tornare a condividere momenti di spensieratezza e di gioia per i rotondellesi che non hanno fatto mai mancare il sostegno alle donazioni di sangue che, da oltre 25 anni, fanno di questa piccola comunità una delle più generose e attive nell’apporto ai centri trasfusionali della Regione Basilicata.

Il tema di quest’anno è proprio il dono, e sarà affidata alla creatività dei partecipanti l’interpretazione di questo valore fondamentale alla base del gesto di volontariato.

Alla giuria il compito di premiare il tavolo più originale e quello più gustoso.

Saranno offerti vini del territorio lucano ai vincitori.

La giuria è super qualificata:

l’architetto Innocenzo Mangiamele, originario di Tricarico e attivo nella città di Torino;

la musicista e insegnante Carmela Salomone;

la chef Simona Mainieri della Locanda Pane e Lavoro.

La Presidente di Fidas Rotondella, Rosanna Persiani, ha dichiarato:

“Siamo felici di poter tornare a condividere questi momenti di convivialità con questo evento che, giunto alla III edizione, dà inizio alle nostre manifestazioni estive.

Tutti vestiti di rosso per condividere l’amore dei volontari Fidas per la vita: Il rosso è il colore dell’amore e della passione, del sangue che scorre nelle vene; il rosso attiva l’energia mentale e fisica e diventa il colore ideale per chi ha bisogno di stimolo e movimento.

Il rosso richiama attenzione, risveglia in maniera immediata i sensi, riporta la mente al momento presente.

Ringraziamo il GAL Start 2020 e l’Amministrazione Comunale di Rotondella che ci hanno permesso di realizzare l’evento”.

Oltre sessanta commensali che testimonieranno i valori a cui si ispira la Fidas: corretti stili di vita orientati alla tutela della salute e al sano divertimento, al buon cibo e soprattutto a promuovere il dono del sangue nel periodo estivo, prima o dopo le vacanze, quando si moltiplicano gli appelli per sensibilizzare sempre più persone alla cultura del dono.

Il 9 Agosto Fidas Rotondella organizza “Buon Compleanno 18enne” e il 12 Agosto una giornata di raccolta di sangue.a

