Matera: un riconoscimento per questi studenti che hanno voglia di impegnarsi per costruire il loro futuro. Ecco le foto

II Presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, il vicepresidente Franco Vizziello e i coordinatori del progetto Democrazia e Futuro, Brunella Carriero e Nicola Savino, hanno consegnato nella mattinata di sabato gli attestati di partecipazione agli studenti del Liceo Scientifico-Scienze applicate dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Giambattista Pentasuglia” di Matera.

I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso dell’assemblea d’istituto alla presenza di circa 1300 studenti, del dirigente scolastico, Antonio Epifania, e delle docenti Camilla de Ruggieri e Marilena Lopergolo che hanno sposato le finalità dei seminari organizzati da La Scaletta con la direzione scientifica di Luciano Fasano, docente di Scienza della Politica all’Università di Milano.

Ottanta, complessivamente, i ragazzi che hanno preso parte attivamente ai seminari del corso.

A tredici di loro è stata data l’opportunità di iscriversi gratuitamente al Circolo La Scaletta per un anno, di frequentarne le riunioni e di partecipare alle iniziative organizzate.

Ha sottolineato il Presidente de La Scaletta, Paolo Emilio Stasi:

“E’ stata una bellissima conclusione delle attività del corso.

Riprenderemo il percorso di educazione alla politica con una formula nuova che stiamo mettendo a punto per dare continuità al lavoro svolto in questi ultimi due anni e che ci ha dato molte soddisfazioni in termini di gradimento e di partecipazione.

L’obiettivo è quello di contribuire a formare le classi dirigenti del futuro e di tornare a discutere parlare del significato e dei contenuti della politica con docenti e politologi più importanti del Paese”.

Brunella Carriero, coordinatrice di Democrazia e Futuro, ha aggiunto:

“La spinta alle riforme e lo spirito democratico può prendere energia solo da piazze come queste, colme di ragazzi che hanno voglia di impegnarsi per costruire il loro futuro.

Quella di sabato è stata una endovena di speranza per noi che abbiamo lavorato ad un progetto in cui crediamo fortemente”.

Il secondo ciclo di seminari ha visto il coinvolgimento di:

Gianfranco Viesti (docente di Politica Economica UniBa);

Ernesto Galli della Loggia (professore di Storia Contemporanea Università Vita-Salute San Raffaele Milano);

Valeria Termini (docente Economia Università RomaTre);

Sergio Fabbrini (Preside School of Government – Università Luiss);

Mario Rodriguez (docente di Comunicazione Politica UniPd e UniMi).

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)