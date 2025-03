Matera, ulteriore calo delle temperature. Ecco le previsioni per il fine settimana

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Sulla Basilicata nei prossimi giorni si protrarrà una fase meteorologica caratterizzata da spiccata instabilità.

Come sarà il tempo per l’ultimo fine settimana di Marzo sul materano?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 29 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge che si intensificheranno nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.

Domenica 30 Marzo, invece, i cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.