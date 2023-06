Matera: tampona un’auto e si dà alla fuga! Intervenuta la Polizia

Qualche giorno fa, Angelo e Antonio, in servizio alla Questura di Matera, si trovavano in un’attività commerciale del centro, liberi dal servizio, quando hanno udito un forte rumore provenire dalla strada.

Usciti fuori, hanno visto un’automobile che si allontanava, dopo aver tamponato un’altra auto in sosta.

Così hanno subito individuato l’autore, consentendo alla proprietaria dell’autovettura danneggiata di potersi recare presso la propria assicurazione, per chiedere un ristoro.

Bruna, la proprietaria dell’auto, il giorno successivo, si è recata in Questura per ringraziare personalmente i poliziotti per la prontezza, professionalità e sensibilità dimostrata, a riprova della costante presenza della Polizia di Stato sul territorio.

