Matera: “su questo marciapiede continuano a cadere persone, una qualche anno fa ha perso la vita”! L’appello urgente

Un marciapiede desta preoccupazione tra i cittadini materani.

Questa la segnalazione che intende porsi come un appello al Sindaco Domenico Bennardi:

“È da mezz’ora che siamo con i cani qui nel parco di fronte ed è un continuo veder cadere le ignare persone che passano sul marciapiede (segnato in rosso).

Io personalmente nel Gennaio di qualche anno fa ho soccorso un signore che, caduto su quel marciapiede, ha battuto la testa ed ha avuto un esito infausto dopo pochi giorni!

Qui siamo in via Lanera, angolo Via castello.

Ci vogliono altri morti ancora prima di sistemare le cose?”.

Ecco la foto scattata dal cittadino per mostrare il marciapiede incriminato.

