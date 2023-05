Matera, solidarietà del sindaco Bennardi alla Dott.ssa Coniglio: “poteva dare ancora tanto all’ospedale. Questa la situazione

“Esprimo la mia solidarietà all’ormai ex primario di Neurologia dell’ospedale Madonna delle Grazie, Maria Gabriella Coniglio, autorevole professionista materana collocata in pensione contro la sua volontà e senza ricevere risposta alla sua legittima richiesta di proseguire il servizio per altri tre anni”.

È il commento del sindaco, Domenico Bennardi, che si dice sempre più preoccupato per le sorti dell’ospedale cittadino.

Spiega Bennardi:

“Con il pensionamento della dottoressa Coniglio si sopprime di fatto un’altra Unità operativa complessa, specializzata tra l’altro nella cura di patologie importanti come la sclerosi multipla e l’Alzheimer.

In particolare sulla sclerosi multipla, la dottoressa Coniglio rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario regionale, che poteva dare ancora tanto all’ospedale di Matera e non solo”.a

