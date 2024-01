Matera, si torna a parlare dell’antenna 5G in via Gravina. Queste le ultime notizie

Il presidente Francesco Salvatore, ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria aperta, sabato 20 gennaio alle ore 10:00 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, per discutere il seguente ordine del giorno:

Dibattito avente ad oggetto l’installazione di una antenna 5G in via Gravina.

In conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo riunitasi l’11 gennaio scorso, alla seduta aperta sono invitati a partecipare:

l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Basilicata (Arpab),

l’associazione Legambiente Basilicata – Circolo di Matera,

il Comitato di quartiere “Serra Rifusa”,

il Comitato spontaneo “No ripetitore 5G in via Gravina”.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.