Matera si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Matera, con apposita Ordinanza, disciplina del transito e della sosta veicolare in occasione della gara ciclistica “108°

Giro d’ Italia” 5^ tappa “Ceglie Messapica–Matera” il giorno 14 maggio 2025.

Ecco quanto di dispone:

“Visto il percorso di gara per l’arrivo della corsa, anticipata dalla manifestazione ciclistica, non competitiva, con biciclette a pedalata assistita, denominata “Giro-E”, che interesserà il passaggio della carovana rosa lungo: Via Montescaglioso, Via Lucana, Via Lanera, Via Annibale M. di Francia, Via Passarelli (contromano), Via Timmari, S.S. 7 Matera Nord dir. Taranto, Via San Vito, Via San Pardo, Via Nazionale, Via Manzoni, Via Dante in cui è previsto il punto di arrivo della corsa;

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica fissa e mobile:

1. l’istituzione del divieto di transito in Via Dante, tratto compreso tra Via Einaudi e la rotatoria di Via Manzoni/Via Dei Normanni, il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 05:00 alle 23:00;

2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Dante, tratto compreso tra Via Einaudi e la rotatoria di Via Manzoni/Via Dei Normanni, dalle ore 22:00 del giorno 13 maggio 2025 alle ore 23:00 del giorno 14 maggio 2025;

3. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 14:00 del giorno 13 maggio 2025 alle ore 23:00 del giorno 14 maggio 2025 in:

– Via F.lli Grimm;

– Via Salgari;

– Via Olivetti (P.zza degli Olmi) nel tratto compreso tra Via Maiorana sud e Via Maiorana nord;

4. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 05:00 alle ore 20:00, in:

– Via Lazazzera, tratto compreso tra Via Dante e la rotatoria di Via N. Unite/Via Collodi;

– Via Giulio Verne;

– Via Leopardi, dall’intersezione con P.zza Giovanni XXIII sino all’intersezione con Via Dante;

– Viale Europa, tratto compreso tra la rotatoria di Via Collodi e Via Zanardelli;

– Viale Nazioni Unite, tratto compreso tra la Rotatoria di Via Saragat e la Rotatoria di Via Lazazzera, compreso l’area di sosta antistante il Campo Scuola;

5. l’istituzione del divieto di transito il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 05:00 alle ore 23:00,

in:

– Via Lazazzera, tratto compreso tra Via Dante e la rotatoria di Via N. Unite/Via Collodi;

– Via Giulio Verne.

– Via Leopardi, dall’intersezione con P.zza Giovanni XXIII sino all’intersezione con Via Dante.

6. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in:

– Via Lazazzera, tratto compreso tra Via La Croce e Via Dante;

– Via Petrarca, nel tratto di strada compreso tra V.le Parini e P.zza Giovanni XXIII;

– P.zza Giovanni XXIII;

– V.le Parini, dall’intersezione con Via Manzoni all’intersezione con Via Lazazzera;

– Via Beneventi, tratto compreso tra Viale Parini e Via Nazionale (Parallela);

– V.le Ludovico Ariosto;

– Largo Leopardi;

– Viale Italia, tratto compreso tra Via Dei Normanni e Via E. Maiorana, eccetto residenti ai quali sarà consentito il transito da Via La Martella fino alla bretella di collegamento per l’accesso ai civici 1- 100;

7. l’istituzione del divieto di transito il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 14:00 e comunque limitatamente alle effettive esigenze in concomitanza con l’arrivo della tappa in:

– Via Collodi;

– Via Dei Normanni, limitatamente alla semi-carreggiata in direzione Via Dante;

– Via E. Maiorana, parte alta tratto compreso tra Viale Italia e Via Dei Normanni;

8. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in Via Olivetti, tratto compreso tra la rotatoria di Viale Italia e Via Dante limitatamente alla semi-carreggiata in direzione centro;

9. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Nazionale (parallela), tratto compreso tra Via Manzoni e Via Pietro Tataranni, dalle ore 21:00 del giorno 13 maggio 2025 alle ore 20:00 del giorno 14 maggio 2025;

10. l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Nazionale (Parallela), tratto compreso tra Via Lazazzera e Via Manzoni, il giorno 14 maggio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 20:00;

11. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Dante, tratto compreso tra Via Manzoni e Via Bramante il giorno 14 maggio 2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;

12. l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Ettore Maiorana (parte bassa) il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 06:00 alle ore 20:00.

13. l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 07:00 del giorno 14 maggio 2025 fino a cessato bisogno:

– Via Montescaglioso;

– Via Lucana, tratto compreso tra Via Montescaglioso/Via C. Levi e Via Lanera;

– Via Lanera;

– Via Annibale Maria di Francia;

– Via Passarelli, tratto tra Via G. Giglio e Via De Robertis;

– Via Timmari – C.da Pozzo Misseo, tratto tra Via G. Giglio fino a innesto S.S. 7;

– Ex Strada Statale 7, tratto di competenza comunale, dal Km. 579+600 (svincolo Potenza) al Km 580+700 (Rotatoria San Vito);

– Via San Vito;

– Via San Pardo;

– Via Nazionale, tratto compreso tra Via San Pardo e Via Manzoni;

– Via Manzoni;

– Bretella di collegamento tra Via Manzoni e Via Dante;

– Via Dante, tratto compreso tra via Olivetti e la rotatoria di Via Manzoni/Via Dei Normanni;

14. l’istituzione del divieto di transito, il giorno 14 maggio 2025, dalle ore 12:00 fino a cessato bisogno e comunque 30 minuti dopo il passaggio dell’automezzo indicante ”FINE CORSA” :

– Via Montescaglioso;

– Via Lucana, tratto compreso tra Via Montescaglioso/Via Carlo Levi e Via Lanera;

– Via Lanera;

– Via Annibale Maria di Francia;

– Via Passarelli, tratto tra Via G. Giglio e Via De Robertis;

– Via Timmari – C.da Pozzo Misseo, tratto tra Via G. Giglio e l’innesto con la S.S. 7;

– Ex Strada Statale 7, tratto di competenza comunale, dal Km. 579+650 (svincolo Potenza) al Km 580+650 (Rotatoria Via San Vito);

– Via San Vito;

– Via San Pardo;

– Via Nazionale, tratto compreso tra l’intersezione semaforica di Via San Pardo/Via D.L. Sturzo e Via Manzoni;

– Via Manzoni;

– Bretella di collegamento tra Via Manzoni e Via Dante;

– Via Dante, tratto compreso tra Via Olivetti e la rotatoria di Via Manzoni/Via Dei Normanni;

15. la sospensione della ZTL Sassi il giorno 14 maggio 2025 con disattivazione dei varchi elettronici di Via D’Addozio e Via Bruno Buozzi nella fascia oraria 10:00 – 20:30;

16. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Aldo Moro, area di sosta compresa tra l’Istituto scolastico Torraca e Via Ugo La Malfa il giorno 14 maggio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

17. la sospensione temporanea degli stalli di sosta a pagamento in concessione alla soc. TMP Srl il giorno 14 maggio 2025 nelle vie indicate nel presente provvedimento ove presenti”.