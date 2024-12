Matera si prepara a vivere un momento emozionante: sarà consegnata una targa agli atleti trapiantati Angelo Panio e Francesco Fiore. L’iniziativa

“La donazione è vita e vogliamo che questo sentimento venga il più possibile trasmesso ai nostri giovani affinché ne facciano tesoro mettendolo in pratica”.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha presentato l’iniziativa in programma nella sala consiliare di via Ridola il 17 dicembre, a partire dalle 10.00, organizzata dalla Provincia in collaborazione con l’ANED onlus (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) di Basilicata.

Nel dettaglio la giornata, destinata anche a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori della città di Matera su temi quali la solidarietà e la donazione, vedrà i saluti istituzionali di Mancini cui seguiranno quelli del Presidente ANED di Basilicata, Donato Andrisani.

Successivamente, spazio alle relazioni di Maria Grazia Schievenin, coordinatrice del Centro Regionale Trapianti d’Organo e Tessuti della Regione Basilicata, di Francesco Zuccaro, dell’Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Toccherà poi ai due protagonisti principali della mattinata raccontare le loro esperienze di atleti trapiantati, vale a dire Angelo Panio e Francesco Fiore, entrambi appartenenti all’ANED e protagonisti di gesta sportive rilevanti che li hanno portati all’attenzione mediatica nazionale.

Infine, il momento forse più emozionante: quello celebrativo, con la consegna di una targa personalizzata da parte del Presidente Mancini a Panio e Fiore.