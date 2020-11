Matera, si è spento il rettore del Santuario di Santa Maria di Picciano: “sempre attento disponibile e premuroso”

Stamattina è venuto a mancare Raimondo Schiraldi all’età di 75 anni, nominato rettore del Santuario di Santa Maria di Picciano a Matera lo scorso Agosto.

In precedenza era stato parroco nella Chiesa vicino il Santuario stesso.

Il monaco appartenente alla comunità benedettina-olivetana nei giorni scorsi non era risultato positivo al Coronavirus anche se non si conoscono ancora le cause del decesso.

Si apprende dalla Diocesi di Matera-Irsina che Padre Raimondo era uomo di preghiera e innamorato del suo essere prete, ed è stato sempre attento, disponibile e premuroso verso tutti.

Ha servito la sua Comunità fino all’ultimo istante, soprattutto in questo tempo durante il quale il Santuario è chiuso a causa dei contagi Covid 19.

La celebrazione esequiale con la S. Messa si terrà presso il Santuario della Madonna di Picciano in forma strettamente privata.

Subito dopo il corpo sarà tumulato nel piccolo cimitero del Santuario.

Ci stringiamo al dolore dei familiari e della comunità.a

