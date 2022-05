Matera sempre più vicina alle necessità dei cittadini con oltre 40 nuove panchine installate! I dettagli

A Matera prende forma un nuovo progetto che prevede l’installazione di ben 43 panchine in punti strategici della città!

Lo ha annunciato Domenico Bennardi, sindaco di Matera, che ha scritto:

“La città si dota di 43 nuove panchine di utilità.

43 nuove panchine per Matera, in punti di utilità, sotto le pensiline autobus più frequentate, vicino le scuole, in prossimità di uffici postali o dei parcheggi.

Panchine per far riposare i nostri anziani, le mamme in attesa, chi va a fare la spesa, i disabili in attesa del bus.

Le stiamo installando in questi giorni.

Ci sono zone dal centro alle periferie, dove mancano da sempre, un investimento oneroso ma necessario perché offrire una seduta ad un cittadino o viaggiatore in attesa del bus, affannato dal caldo o dal peso dei propri carichi è un gesto di civiltà prima che di accoglienza.

Considerando il gran numero di panchine necessarie abbiamo preferito un modello più standard ma funzionale, con l’auspicio che possano essere usate sempre con spirito civico, e magari anche per leggere, socializzare, ammirare e vivere la città”.

Ecoo le foto delle prime panchine installate: