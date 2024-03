Matera: rubano ad un’anziana il trolley per la spesa! Ecco l’intervento della Polizia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato due uomini senza fissa dimora, di 51 e 38 anni, per il reato ipotizzato di furto aggravato in concorso.

Avrebbero sottratto il trolley per la spesa ad un’anziana donna, mentre si trovava nel pieno centro cittadino, nella tarda mattinata di domenica 17 marzo.

Il fatto è stato subito segnalato al 113 e gli agenti della Sezione Volanti hanno raggiunto e soccorso la vittima.

Acquisite le prime informazioni sui possibili autori del furto e sulla direzione di fuga intrapresa, i poliziotti si sono messi sulle loro tracce.

A breve distanza, sono stati individuati i due uomini: uno era in possesso del trolley contenente la borsa, il portafoglio, le chiavi e il telefono cellulare della donna;

l’altro è stato fermato a poca distanza, con indosso un borsellino e circa 50 euro in contanti.

In sede di denuncia, la vittima ha riconosciuto come propri gli oggetti in possesso dei due individui, che le sono stati restituiti.

I due indagati sono stati arrestati e condotti in carcere, in attesa del giudizio di convalida.

Il GIP, dopo aver convalidato l’arresto dei due uomini, ha confermato la custodia in carcere solo per uno dei due, in quanto gravato da precedenti per reati analoghi.