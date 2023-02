Matera: rinviata questa manifestazione sportiva di Rally! Ecco i dettagli

HERA Events comunica di avere richiesto lo spostamento di data del 1° RocksRally dal 25/26 Marzo 2023 al 2024.

Aggiunge HERA Events:

“Nonostante la gara fosse già definita in tutti e dettagli e la maggior parte degli Enti Autorizzativi perfettamente attivati per rilasciare i relativi permessi, abbiamo richiesto ad ACI Sport ed al suo Delegato Regionale Dott. Salomone Bevilacqua di posticipare lo svolgimento della gara.

Questa decisione, non certo facile a poco più di 30 giorni dall’evento, è essenzialmente dovuta al ritardo operativo relativo al rilascio della concessione del Patrocinio da parte del Comune di Matera nonostante svariati solleciti.

Le premesse erano tutte favorevoli per un evento di sicuro successo caratterizzato da un forte impatto economico e d’immagine per la città dei sassi con una manifestazione sportiva di Rally che avrebbe coinvolto anche i territori di Pomarico e Miglionico con eventi di contorno di coinvolgimento sociale per il Comune di Matera in diversi ambiti come moda, cultura, arte, sicurezza stradale, ecologia con sicuro interesse anche per il tessuto economico della citta materana.

La HERA Events ringrazia tutte le persone che hanno mostrato un interesse favorevole aiutando l’organizzazione in questi mesi nelle fasi preliminari, purtroppo ci si vede costretti a rinviare l’evento per oggettive mancanze allo stato attuale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)