Matera, rifiuti in questa zona: allertati Vigili del fuoco con mezzi speciali. Le foto

L’assessore comunale all’Ambiente e Sostenibilità di Matera, Giuseppe Digilio, dichiara:

“Un popolo che si nutre di libertà dovrebbe avere consapevolezza delle proprie azioni, preferendo responsabilità a obblighi imposti.

Evidentemente però c’è ancora chi ha bisogno di leggere cartelli di divieti ed essere spiato da telecamere per non lasciarsi andare a comportamenti vergognosi come questo.

Concludo che la mamma degli imbecilli è ancora in forte attività.

Nel frattempo, ho allertato il comando dei Vigili del fuoco che nelle prossime ore utilizzerà mezzi speciali per ripulire l’area, distraendo uomini e mezzi da attività più importanti che potrebbero interessare l’incolumità e la sicurezza di una intera comunità.

Tutto per colpa di qualche imbecille a piede libero!”.

Ecco le foto.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)