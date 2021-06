Matera: pulizie straordinarie in occasione del G20! Le foto

“Eventi importanti sono l’occasione per rimettere in ordine e fare pulizie straordinarie: è così che ci si rende conto di avere trascurato per un po’ alcune zone, mentre ci sono pulizie e lavori che andrebbero fatti con maggiore frequenza”.

E’ quanto dichiara il sindaco Domenico Bennardi che prosegue:

“Abbiamo iniziato dal centro storico, il salotto della città dove accoglieremo le delegazioni del G20 e dove giorno dopo giorno vediamo sempre più turisti.

Ma non vogliamo trascurare i quartieri e le periferie della città, ci stiamo organizzando perché la nostra casa sia sempre accogliente per tutti”.

Queste alcune foto.

