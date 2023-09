Matera pronta ad accogliere un evento speciale per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo! I dettagli

“A Tour of Italian Day” è il nuovo tour di Patti Smith che accompagnerà la pubblicazione del libro “A Book of Days” in uscita per Bompiani il 27 settembre.

Un evento speciale per il pubblico italiano per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo!

International Music And Arts pubblica tutte le date in programma tra cui spicca anche quella di Matera.

28 novembre – TEATRO DELLE MUSE/ Marche Teatro, Ancona

29 novembre – TEATRO MASSIMO, Pescara

01 dicembre – Teatro Savoia, Campobasso

04 dicembre – Fondazione Teatro Petruzzelli, Bari

05 dicembre – AUDITORIUM GERVASIO, Matera

08 dicembre – TEATRO CIVICO, Schio

12 dicembre – Teatro Duse Bologna, Bologna

14 dicembre – TEATRO MALIBRAN/Teatro La Fenice , Venezia.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)