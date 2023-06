Matera: “profondo rammarico per i lavori da tempo interrotti su questo impianto sportivo”! La denuncia di un cittadino

A Matera le opere incompiute destano preoccupazione e rammarico nei cittadini.

Ecco la lettera di un residente che scrive al sindaco chiedendo spiegazioni su questo campo sportivo:

“Salve Signor Sindaco,

sono Antonio Manicone, cittadino Materano residente nel Borgo La Martella dal 1997.

Le invio la presente per rappresentarle il mio profondo rammarico, da cittadino libero ed indipendente, per il mancato completamento delle opere di cui in oggetto, nella fattispecie quello relativo ai lavori di riqualificazione del campo sportivo, i quali furono avviati in data 19 Maggio 2021, interrotti poco dopo, e tutt’ora non completati.

Come Amministrazione Comunale, lei vantò all’epoca, con orgoglio, Signor Sindaco, l’avvio dei lavori di riqualificazione della struttura sportiva grazie al bando “sport e periferie” proposto dal Coni e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre 2016.

980 mila euro: questo l’importo previsto per i suddetti lavori.

Come cittadino ero fiero ed orgoglioso che di lì a breve avremmo potuto godere, non soltanto noi del Borgo, ma l’intera città, di una struttura sportiva con la S maiuscola, la gioventù del Borgo, ma non solo, altro non aspettavano dopo anni di degrado strutturale-sportivo.

Purtroppo, come nei più bei sogni, tutto svanisce nel nulla, peccato però Signor Sindaco, che parliamo di cifre messe a disposizione dal PNRR da cogliere come opportunità di sviluppo del tessuto socio economico e lasciate morire a se stesse, davvero un’occasione sprecata!!

Spero poter ricevere, da lei personalmente Signor Sindaco, un riscontro alla presente, magari con la data di conclusione dei lavori in oggetto.

È un’utopia la mia?

Grazie per l’attenzione.

Antonio Manicone”.

Ecco le foto del campo sportivo incompiuto.

