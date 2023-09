Matera, Premio letterario Energheia: appuntamento con lo scrittore Rocco Pinto! I dettagli

Quinto appuntamento con le giornate del Premio letterario Energheia 2023 che si apre martedì 5 alle ore 11.30 nel Giardino del Silenzio, Sasso Barisano, con la scoperta da parte dell’Assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, della targa donata dal poeta Alessio Arena al Comune di Matera.

In serata l’incontro con lo scrittore Rocco Pinto, presso il locale Scipipì alle ore 19.00, per presentare il suo libro Viaggi di carta, accompagnato da Italo Massari e Giovanni Moliterni.

Rocco Pinto, il grande libraio de “Il Ponte sulla Dora”, stanco di ritrovarsi oggetto scritto di romanzi altrui, un romanzo lo ha scritto lui, dal titolo “Viaggi di carta” (edizioni e/o), romanzo picaresco con tratti realistici e letterari in un mondo dove molto è stato esplorato ma molto deve ancora essere scoperto.

Nel libro si narrano le vicende di Andrea, giovane bibliotecario che viene licenziato perché invece di distribuire libri agli utenti si attarda a leggerli.

Il protagonista, in cui si riconoscono tante somiglianze con l’autore, si trasferisce a Barcellona, dove rimane folgorato dalla festa di Sant Jordi, durante la quale tutti i catalani si regalano un libro.

Nasce così in lui la vocazione del libraio e da qui partono tante storie di librai che Andrea incontra nei suoi viaggi per l’Italia.

Avventure da cui traspare la contagiosa passione di Andrea/Rocco per i libri.

Una passione che questo romanzo alimenta e trasmette.

Rocco Pinto, nato a Rapone, provincia di Potenza, il 16 gennaio del 1959 si è trasferito con la famiglia a Torino nel 1969.

Si è laureato in Letteratura italiana all’Università di Torino con il professor Mario Ricciardi con una tesi dal titolo «Le letture del libraio».

Fa il libraio da oltre trent’anni, è stato responsabile della libreria Celid di Palazzo Nuovo e, in seguito, della Torre di Abele di Torino.

Alla fine del 2012 ha aperto, con la socia Simonetta, Il Ponte sulla Dora, una libreria tra centro e periferia.

Negli anni ha scritto di librai e librerie.

Ha contribuito alla nascita di numerose iniziative, tra cui: Portici di Carta, la libreria più lunga del mondo sotto i portici di via Roma a Torino; Pralibro, rassegna letteraria che si svolge a Prali da tredici anni; Invito a bozze, rassegna che seleziona un libro ancora in bozze per proporlo in anticipo ai lettori; LIBERinbarriera, manifestazione che porta i libri nel cuore di Barriera di Milano e nella Circoscrizione 6; Appesi a un libro, iniziativa che coinvolge l’I.C.C Regio Parco; Torino che legge, un progetto che coinvolge tutti i luoghi della cultura della città.

Ha scritto Fuori catalogo: storie di libri e librerie, pubblicato da Voland.

È tra i fondatori dell’Associazione Forum del Libro, presieduta da Giovanni Solimine.

Ecco i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)