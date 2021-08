Matera piange la scomparsa di Michele Tantalo: “Fece tanto per la nostra città”

Messaggio di cordoglio da parte del “Circolo la Scaletta” per la triste dipartita del materano Michele Tantalo tra i soci fondatori ed ex presidente del Circolo culturale.

“Le vicende e le avversità della vita favoriscono spesso l’isolamento tra gli uomini, ma non possono distruggere i rapporti e i ricordi.

E tra i ricordi di MICHELE TANTALO che ci ha lasciato rimangono le battaglie e l’esecuzione dei lavori di tanti progetti civili.

Tra i tanti momenti vissuti insieme lo ricordiamo quando è stato Presidente del nostro Circolo e soprattutto attento e attivo collaboratore del gruppo che nel 1964 redasse il progetto esecutivo della strada panoramica di Murgia Timone.

Per quello che ha fatto per la nostra Città e per il nostro Circolo non potremo mai dimenticarlo.

Il Presidente Paolo Emilio Stasi a nome di tutti i soci si associa al dolore della famiglia Tantalo“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)