Matera, per i bambini meno fortunati giocattoli in dono: ecco l’iniziativa

Anche quest’anno torna “Giocattoli sospesi” l’iniziativa del Comune Matera all’insegna del riuso e della solidarietà.

Giocattoli usati ma funzionanti, insieme anche a libri per bambini e giocattoli nuovi per chi voglia offrire un gioco nuovo o riciclato a bambini e famiglie in difficoltà.

Raccolta presso il Casino Padula in contrada le piane – Servizio politiche sociali – sportello integrato del Comune di Matera dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – in giorni feriali dal lunedì al venerdì – dal 5 al 23 dicembre 2022.

Tutto il ricavato sarà offerto alla Parrocchia S. Rocco – Don Angelo Tataranni.

Il sindaco, Domenico Bennardi, spiega:

“Giocattoli sospesi è un progetto che racchiude i diversi significati del Natale, coinvolgendo innanzitutto i bambini che sono custodi della magia di questa festa.

Da semplice oggetto ludico il giocattolo può essere riscoperto in termini di elemento affettivo e relazionale.

Abbiamo voluto comunicare l’importanza della solidarietà tra i bambini ma anche l’idea del riciclo di oggetti che molto spesso vengono usati per un periodo e poi abbandonati in qualche angolo della casa.

Anche questo è un modo per creare un senso di comunità e di altruismo”.

