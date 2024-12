Matera: per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bramante-Torraca” un incontro speciale con il campione paralimpico Mazzone. I dettagli

Per la prima volta in Basilicata, in occasione della giornata della disabilità, martedì 03 Dicembre 2024, tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Bramante-Torraca” di Matera hanno incontrato il campione paralimpico Luca Mazzone, vincitore di due medaglie d’argento nel nuoto ai Giochi paralimpici di Sydney 2000; tre ori, cinque argenti, due bronzi paralimpici e diciotto titoli mondiali nel paraciclismo e portabandiera della nazionale italiana alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La Scuola fa sapere:

“Nella giornata internazionale della disabilità, l’obiettivo è di promuovere la consapevolezza sulla disabilità, per offrire pari opportunità a tutte le persone e ottenere una società più inclusiva, quindi lo scopo di oggi è quello di educare i nostri ragazzi al rispetto, all’uguaglianza, all’inclusione di tutti… crediamo che l’esempio di Luca Mazzone ed Albino Nicoletti (un nostro ex-alunno ora 18enne con problematiche sulla disabilità) con le lore storie messe a confronto possano aver dato ai ragazzi un input su cui riflettere e maturare”.