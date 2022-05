Matera, parcheggi a pagamento: nuova gestione e nuove tariffe! Ecco i dettagli

L’amministrazione comunale di Matera annuncia:

“Il 27 maggio alle ore 11:30, presso la Sala Mandela, si terrà una conferenza stampa, in cui saranno illustrate le modalità di gestione del servizio dei parcheggi a pagamento a seguito del completamento della procedura di gara da parte del settore mobilità e trasporti.

In particolare saranno dettagliate le novità per l’utenza in ordine:

alle tariffe,

alla sottoscrizione degli abbonamenti,

alle informazioni sugli stalli liberi attraverso una app dedicata.

Alla conferenza sarà presente, oltre all’assessore alla mobilità prof. Michelangelo Ferrara e al dirigente del settore dott. Paolo Milillo, anche la ditta concessionaria t.m.p. s.r.l.“.