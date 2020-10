Matera, nuovo sindaco Bennardi. Sassone: “Il giudizio dei cittadini è sempre sovrano”

Siamo quasi alla fine dello spoglio che eleggerà ufficialmente Domenico Bennardi nuovo sindaco di Matera.

Sono infatti state scrutinate 58 sessioni su 63.

Bennardi, con il 67% delle preferenze è il successore dell’uscente sindaco Raffaello De Ruggieri.

Questo il commento dell’avversario Rocco Sassone:

“Il giudizio dei cittadini è sempre sovrano pertanto formulo i miei migliori auguri a Domenico Bennardi.

E’ stata una sfida nella quale ho profuso tutte le mie energie per presentare un nuovo progetto per Matera che, evidentemente, non è stato compreso.

Con l’intera colazione lavoreremo, allo stesso modo, nell’unico interesse di Matera e dei materani, con un’opposizione costruttiva e coerente”.

