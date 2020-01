Matera, nominati i componenti del nuovo governo cittadino. I dettagli

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha firmato i decreti di nomina dei componenti del nuovo governo cittadino che sarà formato da otto assessori: cinque donne e tre uomini.

Entrano a far parte dell’esecutivo comunale:

Marianna Dimona, imprenditrice e presidente del Cam (Consorzio albergatori materani), e Simona Orsi, manager del settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi.

Confermati: Maria Rosaria Mongelli; Mariangela Liantonio; Marilena Antonicelli; Giampaolo D’Andrea; Eustachio Quintano; Giuseppe Tragni.

Viene istituito un nuovo assessorato (Patrimonio e luoghi della cultura) e rivista la distribuzione dei compiti di alcuni altri.

Il Sindaco di Matera ha mantenuto per sé la delega ai Lavori pubblici, oltre a quelle già in suo possesso (Personale e Pianificazione strategica), per seguire direttamente la realizzazione di alcune opere ritenute fondamentali per il futuro della città.

La presentazione della nuova squadra, con il dettaglio delle deleghe conferite a ciascun componente del governo cittadino, avverrà al Comune, oggi, Venerdì 10 gennaio 2020, nell’Ufficio del Sindaco, alle ore 11.30.