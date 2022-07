L’Associazione Festa della Bruna, oggi, ricorda:

“Questa mattina, la vigilia del 2 luglio giorno in cui si celebra la Madonna della Bruna, protettrice della città di Matera, si apre con l’omaggio del Comitato al Sindaco (nella casa comunale) e ai Caduti (al monumento in Piazza Vittorio Veneto), per poi proseguire tutti insieme verso la Basilica Cattedrale, per l’omaggio del Primo cittadino alla Patrona“.

Ecco le foto.

