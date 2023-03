Matera: per l’8 Marzo le donne avranno accesso gratuito in questo Museo! I dettagli

L’8 marzo, in occasione delle Giornata internazionale della donna, il Museo nazionale di Matera, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Matera, organizza il laboratorio didattico “Gioie e profumi dal passato” per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni e i loro accompagnatori.

Dopo aver scoperto le essenze del percorso espositivo “Tiresia, il mito tra le tue mani” e i relativi vasi della collezione Rizzon esposti al museo, i partecipanti al laboratorio potranno realizzare un gioiello in filo di alluminio ispirato allo stile Magnogreco.

Il laboratorio si svolgerà dalle 15:30 alle 17:30 nel Museo Ridola.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando al numero 388 89 25 456.

Per tutta la giornata dell’8 marzo, le donne avranno inoltre accesso gratuito alle sedi del Museo nazionale di Matera, per visitarne mostre e collezioni.

