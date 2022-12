Matera: la Polizia incontra questi studenti, gli automobilisti del domani! I dettagli dell’iniziativa

Domani 14 dicembre 2022, in occasione del 75° anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale, presso la locale Sezione si terrà un incontro sulla legalità rivolto agli studenti delle scuole secondarie di questa provincia.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata di Napoli, da cui dipende la Sezione di Matera, in collaborazione con la Fondazione Idis Città della Scienza, il Gruppo ANAS FS Italiane, le Società Autostrade per l’Italia Spa e Tangenziale di Napoli e l’Università degli Studi Federico II di Napoli, sul tema “75 anni della Specialità Stradale, sempre al passo con i tempi”.

L’evento in parola, oltre a solennizzare la ricorrenza, ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti della strada, in particolare le nuove generazioni, al rispetto delle norme e ai corretti stili di guida.

Dalla sala riunioni della Sezione della Polizia Stradale di Matera, 60 studenti di tre classi della scuola secondaria di secondo grado – due classi quinte del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro e una quarta dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera – saranno collegati, a partire dalle 10.00, in video conferenza con il Centro congressi della Fondazione Città della Scienza di Napoli, per unirsi da remoto agli oltre 600 studenti delle province campane e di Potenza lì presenti per partecipare a diverse tematiche sulla sicurezza stradale.

Sempre in videocollegamento dalla Sezione Polizia Stradale di Matera con il cennato Centro congressi, interverranno anche il Prefetto di Matera Sante Copponi e il Questore Eliseo Nicolì.

Durante il videocollegamento si avranno momenti di confronto e di riflessione insieme agli studenti sulle seguenti specifiche tematiche:

La strada ieri e oggi, le innovazioni tecnologiche nelle infrastrutture, a cura della Direzione Generale ANAS e della Società Autostrade per l’Italia SpA;

Il futuro della mobilità, a cura dell’Università Federico II di Napoli;

Il comportamento psicologico alla guida, alla cura dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Napoli;

La Polizia Stradale, sempre al passo con i tempi, a cura della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato.

Presso la Fondazione Città della Scienza di Napoli sarà anche allestito un percorso formativo/informativo in cui personale formatore del progetto Icaro interagirà con gli studenti attraverso “i sussidi didattici della sicurezza stradale”, l’esposizione delle apparecchiature speciali in dotazione alla Specialità e uno specifico focus sull’infortunistica stradale anche con proiezione di video.

Inoltre, saranno esposte auto e moto della Polizia Stradale e Poste Italia SpA – Settore Filatelico allestirà uno specifico corner per l’annullo filatelico dedicato al 75° Anniversario, che potrà essere apposto su una cartolina raffigurante mezzi in dotazione alla Specialità.a

