Matera: la Miniatura di circa 2 metri del carro trionfale della Madonna della Bruna fatto da questi ragazzi “Speciali” ha compiuto il rito dei tre giri! Ecco le foto

Ieri pomeriggio, alla Fabbrica del Carro, con la rievocazione dei tre giri in Piazza Duomo, rito che il 2 Luglio precede l’assalto finale, è stata presentata la miniatura di circa 2 metri del carro trionfale della Madonna della Bruna frutto del lavoro di squadra svolto in occasione del progetto “Il nostro carro della Bruna”.

Il progetto, presentato e curato dalla Auxilium – Società Cooperativa Sociale in collaborazione con l’Associazione Maria SS. della Bruna, è stato attuato presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” a partire dal mese di settembre 2022 e ha visto un gruppo di ragazze e ragazze diversamente abili assistiti dalla cooperativa, impegnati nella realizzazione di una miniatura di un carro trionfale, attività che è stata ed è parte integrante del laboratorio di arte-terapia tenuto nel corso degli anni per gli alunni del servizio di assistenza personalizzata, frequentanti le scuole cittadine che la Cooperativa gestisce per conto del Comune di Matera.

Scrive l’Associazione Maria SS. della Bruna:

“Complimenti a tutte e tutti.

Ricordiamo, inoltre, che il carretto verrà esposto nel medesimo cortile durante i giorni della novena, in concomitanza con l’esposizione del manufatto originale dedicato alla nostra Santa Patrona”.

