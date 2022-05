Matera: la consigliera comunale Parisi aderisce a questo gruppo. I dettagli

La consigliera comunale Imma Milìa Parisi ha aderito al gruppo consiliare Volt Matera, iscrivendosi anche al partito europeista.

La decisione di formalizzare l’adesione fa seguito ad un percorso di condivisione iniziato alcuni mesi fa, attraverso l’adozione di una comune linea politica in Consiglio comunale, coordinata con il capogruppo Liborio Livio Nicoletti, nonchè attraverso la partecipazione agli incontri del team.

Al termine dell’incontro la consigliera Milìa Parisi ha affermato:

“Con Volt vi è una completa sintonia di vedute che si è tradotta in un percorso comune.

Tanto nel gruppo consiliare quanto nel partito vi sono energie, capacità e competenze che consentono di lavorare in modo proficuo e realizzare iniziative di attivismo”.

Il capogruppo Nicoletti ha poi commentato:

“Già nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci e definire una linea politica condivisa a sostegno del sindaco Bennardi; la formale adesione della consigliera Milìa Parisi, dal gruppo misto, consente di consolidare la presenza di Volt all’interno del Consiglio comunale”.

L’intento manifestato dalla Giunta comunale di costruire un mega impianto per il trattamento di 25 mila tonnellate di rifiuti l’anno in località La Martella ha già raccolto il dissenso di quasi tutta la città per motivazioni di ordine diverso:

per i contenuti del progetto,

per la sua localizzazione,

per le esigenze di partecipazione,

per la visione del futuro della città.

Se non è stato possibile raggiungere l’unanime contrarietà lo si deve esclusivamente alla posizione della Giunta e dei gruppi consiliari che in essa trovano espressione e postazioni.