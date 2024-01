A Matera questa mattina, in via Lucana, una persona è stata investita nei pressi dell’incrocio con via Passarelli.

Dalle prime notizie, un giovane alla guida dell’auto che ha investito un anziano sulle strisce pedonali.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il malcapitato all’ospedale di Matera.

Presente anche la Polizia Locale e Polizia di Stato.