Matera: in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri il Generale di Corpo d’Armata Tomasone. Le foto

Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, si è recato in visita presso la sede del Comando Provinciale di Matera.

Il Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale Ten. Col. Samuele Sighinolfi alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata Generale di Brigata Rosario Castello, ha incontrato i militari che prestano servizio nella città dei Sassi, i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, una rappresentanza del personale in servizio ai reparti che operano in provincia, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nonché una delegazione della Rappresentanza Militare e dell’Arma in congedo, ai quali ha rivolto il suo sentito e commosso saluto di commiato.

L’alto Ufficiale, infatti, il prossimo mese di febbraio, dopo aver ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi sul territorio nazionale, lascerà il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri per raggiunti limiti di età.

Il Generale Tomasone ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità, sia comune che organizzata.

Ha inteso riservare un ringraziamento particolare per la professionalità e l’impegno dimostrati in occasione dei numerosi servizi connessi agli eventi legati all’anno appena trascorso che ha visto Matera Capitale Europea della Cultura.

Infine, l’Ufficiale ha rivolto a tutti i Carabinieri gli auguri di un sereno anno nuovo, sottolineando ancora una volta l’importanza del lavoro svolto da ogni singolo militare dell’Arma e ribadendo la funzione sociale della Stazione Carabinieri, riconosciuto e stimato presidio di legalità presente sin nelle più piccole e lontane comunità.

Accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Generale Vittorio Tomasone ha incontrato nelle rispettive sedi istituzionali il nuovo Prefetto di Matera, Dott. Rinaldo Argentieri, e il Sindaco della città, Avv. Raffaello Giulio De Ruggieri, che ha sottolineato ancora una volta la stima per l’Arma locale già esternata all’atto del conferimento della Cittadinanza Onoraria lo scorso 25 giugno.

Proprio il Primo cittadino ha voluto personalmente accompagnare l’alto Ufficiale nella visita della Cripta del Peccato Originale, una chiesa rupestre fra i simboli più noti della città dei Sassi, definita la Cappella Sistina del rupestre per il suo ciclo di affreschi.

Queste alcune foto dell’incontro.