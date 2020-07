Matera, in questo Comune della provincia restituiti alla Città luoghi pubblici abbandonati da anni! Le foto

Saranno restituite alla città di Irsina aree abbandonate per anni al degrado e all’incuria.

Dopo l’ultimo sopralluogo in Piazza Garibaldi con la Dirigenza del Liceo Scientifico per decidere gli lavori, il Sindaco Nicola Massimo Morea dichiara:

“Con il completamento dell’Arco di Via Santa Maria La Nova, che a breve verrà anche illuminato, termina una serie di interventi, effettuati egregiamente dalla ditta Edilmas, che restituiscono alla Città luoghi pubblici interdetti da anni o poco fruibili, come i bagni pubblici di Via Fontana e Piazza Andrea Costa (stiamo studiando le modalità per la riapertura, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid), alcune scalinate del centro abitato.

Ripristinati anche diversi tratti di pavimentazione in basolato.

A breve ulteriori interventi”.

Ecco due foto:

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)