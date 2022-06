Matera: in questo campo da calcio, “i lavori sono fermi da diverso tempo”. La denuncia

In una nota stampa il coordinatore cittadino di +Europa Matera, Domenico Taratufolo, denuncia:

“Il Campo di calcio del Borgo la Martella è incompleto, ma la cosa più preoccupante e che i lavori sono fermi da diverso tempo.

Il Dirigente dell’ufficio preposto, in una riunione tenutasi con le maggiori società di calcio della città, disse che avrebbe consegnato il campo per gli allenamenti già a Dicembre 2021.

Fra poco più di un mese inizierà la preparazione atletica delle varie realtà calcistiche del territorio che si troveranno impossibilitate ad utilizzare il glorioso manto erboso dello Stadio XXI Settembre, in quanto i campi in erba nel periodo estivo hanno bisogno di riposare per mantenere anche in Inverno un buono stato.

Le attività sportive e gli allenamenti delle società materane tutte, si concentreranno sul campo di calcio del Paip togliendo spazi e possibilità di utilizzo ai settori giovanili e alle squadre di Calcio femminile.

In poche parole fra poco più di un mese in un solo campo dovranno trovare spazio l’F.C. Matera, il Matera Città dei Sassi, il Match Point, il Matheola, l’Invicta, la Franco Selvaggi e l’Alma Calcio2“.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)