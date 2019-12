Matera, in quanti anni di lavoro si ripaga una laurea? Ecco l’indagine

In quanti anni di lavoro si ripaga una laurea?

Dipende in base a dove vivi secondo un’indagine realizzata dal Sole 24 ore.

Nel caso della provincia di Matera occorrerebbero 32 anni e 8 mesi (all’età di 54 anni).

Infatti come riportato dalla nota rivista economica:

“Immaginiamo Francesco e Lorenzo, due compagni di banco che al termine del percorso di studi superiori decidono di intraprendere strade diverse.

Il primo sceglie di lavorare subito, mentre il secondo preferisce iscriversi ad un corso di laurea e quindi sarà occupato con tre anni di ritardo.

Posto che un diploma universitario permetterà a Lorenzo di avere uno stipendio migliore, quanto tempo dovrà passare prima che il suo reddito complessivo raggiunga quello di Francesco?

Cioè, detta in altre parole, in quanti anni di lavoro si ripaga una laurea?

Precisiamo da subito che non è possibile dare una risposta univoca alla domanda poiché le variabili sono troppe e spaziano dal genere dei soggetti (le donne – purtroppo – guadagnano nei fatti molto spesso meno dei maschi a parità di impiego), della scelta del corso di laurea/diploma, delle spese necessarie allo studio, dalla tassazione, della diversa occupabilità di un diplomato rispetto ad un laureato, dalla progressione di carriera, dalle opportunità d’impresa, di lavoro autonomo e professionali, eccetera.

E inoltre l’arricchimento culturale, di esperienze e di competenze che un percorso universitario fornisce alle ragazze e ai ragazzi è impareggiabile e non può essere valutato solo in termini monetari.

Tuttavia per cercare di individuare un valore approssimativo che possa dare un’idea della situazione dal solo punto di vista economico abbiamo preso in considerazione i dati Istat relativi agli stipendi orari lordi dei lavoratori dipendenti nel 2016.

Abbiamo considerato un soggetto impiegato a tempo pieno, che sia perciò occupato 8 ore al giorno per 220 giorni all’anno, con il reddito lordo mediano.

Ebbene, ciò che emerge da questa simulazione è che se Francesco e Lorenzo abitassero a Milano o Roma, a quello laureato basterebbero meno di dieci anni dal momento dell’ingresso nel mondo del lavoro per aver guadagnato, complessivamente, come il primo.

Tuttavia la ripartizione geografica rivela anche numerose sorprese (negative): se i due fossero residenti altrove, spesso non basterebbe una vita lavorativa intera a Lorenzo per colmare il gap con Francesco.

In questa non invidiabile classifica il podio è occupato da Viterbo (77 anni di lavoro), Imperia (65) e Campobasso (56).

La media italiana è poco più di 15 anni, anche se fa più impressione dire che il reddito cumulato di chi prosegue gli studi supererà quello del diplomato dopo ben quasi 27mila ore. Di lavoro, s’intende.

Il calcolo è effettuato partendo dal differenziale di stipendio il quale, come detto, è sempre a favore del laureato (la media nazionale è di 2.27€ lordi all’ora); questo valore è in molte province è talmente stretto che non sarebbero appunto sufficienti decenni di lavoro per recuperare i soli tre anni di studio universitario.

E se il tempo passato in aula fosse di più?

Istat non ci dice quale sia la differenza nel reddito tra laurea triennale, magistrale e dottorato.

Fosse anche solo per motivi di denaro, quindi, a Lorenzo converrebbe (e molto) laurearsi in corso”.