Matera: in provincia un nuovo plesso scolastico moderno ed efficiente per formare gli chef e gli addetti turistici del futuro! Ecco i dettagli

Sabato 21 Gennaio, alle ore 10:00, a Marconia verrà inaugurato il nuovo plesso che ospita l’IPSEOA del comprensivo “Fortunato”.

Il presidente della Provincia, Piero Marrese:

“Considero questo nuovo istituto quasi come una conquista personale: sin dal mio insediamento ho profuso energie per sbloccare l’impasse che ne aveva paralizzato i lavori”.

Un nuovo plesso moderno ed efficiente per formare gli chef e gli addetti ai lavori del settore turistico del futuro.

Una struttura unica nel Metapontino, utile a corroborare la vocazione turistica di un intero comprensorio che comprende anche alcune zone di Calabria e Puglia.

Verrà inaugurata sabato 21 gennaio 2023, alle ore 10:00, a Marconia di Pisticci, alla presenza del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, di rappresentanti della Regione Basilicata, del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, di Anna Di Trani, dirigente scolastico del comprensivo Fortunato, e delle autorità militari e religiose.

Ha dichiarato Marrese:

“Il nuovo plesso dell’IPSEOA di Marconia è uno di quegli obiettivi che, quando vengono raggiunti, fanno comprendere che se si lavora con pazienza, ottimismo e sinergia si contribuisce non poco ad arricchire il territorio.

Questa struttura, dotata di tutti i comfort, tecnologicamente avanzata e sicura per chi ci lavora e la frequenta, è un po’ un fiore all’occhiello della mia azione politica da presidente.

Sin dall’insediamento, infatti, mi sono prefissato di affrontare e superare tutti gli ostacoli che c’erano e che avevano determinato uno stop nell’avanzamento dei lavori.

Per questo, oggi, mi fa grande piacere inaugurare l’immobile e verificare che gli studenti possono apprendere e crescere fruendo di una struttura moderna e al passo con i tempi.

Voglio ricordare che, tra le altre cose, la Provincia ha dovuto anche parzialmente sobbarcarsi le spese per la realizzazione del nuovo plesso.

Ringrazio la Regione Basilicata, che ha stanziato i fondi necessari per realizzarlo, così come le autorità scolastiche, regionali, provinciali e locali, per la collaborazione prestata.

Da oggi l’offerta scolastica della Provincia di Matera si arricchisce di una nuova importante struttura che contribuirà a formare chef e operatori turistici del futuro”.

Dopo il canonico taglio del nastro, gli studenti dell’IPSEOA forniranno un saggio delle loro capacità culinarie con show cooking e un buffet ricco e variegato.

