Matera: in provincia studenti, docenti e cittadini insieme per dire “NO” alla guerra”. Ecco il programma

L’Istituto D’Onofrio, in collaborazione con ll’Istituto IIS di Bernalda-Ferrandina e cn il Comune di Ferrandina, martedì 5 Aprile, organizzano la Marcia della Pace.

Gli studenti formeranno un corteo che attraverserà le strade principali della cittadina fino ad arrivare nella piazza principale (Piazza Plebiscito), dove ci sarà uno scambio di interventi sul tema “GUERRA” prima tra Dirigenti scolastici, Sindaco ed alunni, e poi, in conclusione, i Parroci reciteranno preghiere e riflessioni a riguardo.

La comunità è invitata a partecipare numerosa; segno indelebile di ripudio a qualsivoglia aggressione militare e per il sostegno alla pace nel mondo, ma in questo particolare momento, al popolo Ucraino, ai bambini, alle donne, agli anziani ed anche a chi sta morendo per difendersi da attacchi di predominatori autoritari, prepotenti e dittatori.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

