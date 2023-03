Matera, “in alcune zone cani gironzolano senza padrone: non mi sembra corretto farli uscire soli allo sbaraglio”. La denuncia

Da Matera alcune lamentele da parte della comunità per questa situazione che sembra ripetersi frequentemente.

Denuncia un cittadino:

“Vedo che in alcune zone di Matera, specialmente la mattina presto, ci sono dei cani senza padrone che gironzolano da soli.

Premesso che amo gli animali, non mi sembra corretto fare uscire il proprio cane allo sbaraglio.

Non solo ciò è pericoloso per lui che può essere investito o altro ma è un pericolo anche per chi porta i cani a passeggio con il guinzaglio e a volte anche con la museruola.

I cani si portano al GUINZAGLIO…dobbiamo renderci conto tutti che avere un cane è un impegno e bisogna seguirlo responsabilmente”.

Avete notato anche voi questa situazione?a

