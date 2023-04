Matera: importante Corso di formazione per essere sempre più vicini a questi bimbi “speciali”. Ecco i dettagli

Il 5 e 6 Maggio, presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia di Matera, si terrà un importante Corso di formazione sull’argomento del Disturbo dello spettro autistico, “Crescere con l’autismo”.

Dice la Presidente Tonia Orlando:

“In Italia 1 bambino su 77 è autistico e ogni anno vediamo aumentare richieste d’aiuto.

Oggi sono tante le famiglie con bambini, ragazzi e adulti con autismo che si rivolgono a noi e che seguiamo.

Ci occupiamo anche di autismo affiancando le famiglie in un processo di crescita.

Considerando sul territorio Lucano l’elevato disagio sul territorio per l’assenza di centri specializzati; la forte richiesta da parte delle famiglie di essere supportati e accompagnati da enti competenti nei progetti individualizzati della persona con autismo; le forti criticità sull’aspetto cognitivo-comportamentale e sul grado delle autonomie, che le famiglie vorrebbero migliorare per rendere una vita migliore al proprio caro; la forte necessità di un intervento idoneo per l’acquisizione di abilità, autonomia e aspetto sociale che hanno le famiglie; l’elevata necessità di vari interventi formativi sugli approcci di carattere scientifico nei vari contesti, quali la scuola, la famiglia e l’ambiente esterno legato alla quotidianità del bambino, ragazzo e adulto con autismo; auspichiamo che queste criticità vengano sempre più prese in considerazione dalle nostre istituzioni.

Varie sono le azioni che potrebbero essere messe in campo per colmare questo gap.

Abbiamo le conoscenze scientifiche, abbiamo fondi che possono essere spesi, abbiamo le leggi che possiamo utilizzare per il bene di questi soggetti e di queste persone.

Allinearci alle linee guida internazionali e nazionali, fare interventi veramente efficaci, fare tutto quello che serve per rendere l’esistenza di queste persone più facile e ABILITANTE.

Le famiglie hanno bisogno di aiuto, non hanno più bisogno di essere lasciate sole.

Abbiamo bisogno di strutture specializzate nei trattamenti per l’autismo, con personale qualificato e formato, perché l’autismo richiede un intervento con rapporto 1 a 1 e a volte 2 a 1.

Dobbiamo fare tutti un cambiamento culturale.

Dobbiamo raggiungere la CONSAPEVOLEZZA che il bambino autistico diventa ADULTO, destinato ad emigrare in altre regioni per mancanza di servizi.”

Aggiunge la Vicepresidente Maria Chiara Di Maggio:

“Oggi noi vogliamo promuovere la cultura sull’autismo.

Dobbiamo partire dalla formazione.

La formazione cambia la cultura, cambia i modi di agire e di approcciarsi della gente – Perché è importante formarsi?

Senza conoscenza, nulla può essere modificato e cambiato.

Questo corso, segue la linea del primo fatto a Marinagri nel 2019, dove l’affluenza è stata tantissima.

La promessa fu quella di non fermarsi e continuare la collaborazione per creare rete e conoscenza nel territorio Lucano.

L’associazione ALMO, nasce per continuare a dare voce alle conoscenze scientifiche del Prof. Lucio Moderato e di divulgare il messaggio che è possibile, attraverso strategie e metodologie innovative, far vivere una vita dignitosa a questi bambini, futuri adulti.

Queste giornate di formazione daranno l’opportunità di conoscere, modificare e formare una nuova prospettiva di interazione, con la presenza di esperti nel settore che hanno affiancato il Professore in tutto il suo percorso di ricerca e sul campo.”

La Cooperativa Sociale Ability Form – servizi sulle abilità – e l’associazione Viviamo Insieme, di Policoro, che hanno fortemente voluto continuare questo percorso di formazione, ringraziano il Presidente della provincia di Matera Piero Marrese e l’Avis Regionale Basilicata sempre vicini e impegnati a promuovere e a diffondere la cultura al sostegno delle persone con fragilità, e invitano a partecipare a questo importante evento formativo i genitori, docenti e professionisti del settore scrivendosi seguendo le istruzioni sul sito www.abilityform.com.

