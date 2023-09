Matera: imperdibili cortometraggi realizzati in collaborazione con gli studenti! Ecco quando verranno proiettati

A Matera, Sabato 23 Settembre, in Piazza Marconi – Sala Grande a partire dalle ore 16:00 in programma l’evento “Storielle Parallele: cinema per la scuola”.

Sabato prossimo quindi si potrà assistere alla Proiezione dei corti realizzati in collaborazione con gli studenti:

dell’I.C. “Tenente Rocco Davia” di Salandra,

del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “W. Gropius” di Potenza,

dell’I.C. “Silvio Spaventa Filippi” di Avigliano,

dell’I.I.S. Bernalda – Ferrandina.

Ecco le locandine dei cortometraggi.

