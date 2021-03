Matera: “Imma può aiutare il Falco grillaio?”. L’iniziativa per salvare questa specie protetta

Come tutti sapranno, il famoso Falco Grillaio è il simbolo della Murgia materana.

Il suo nome scientifico è Falco Naumanni ed è una specie protetta e ad alto rischio di estinzione.

Nel corso degli anni ha cominciato un lento ma costate ripopolamento nidificando proprio in Basilicata a Matera.

In questi giorni, la città è in fermento per l’arrivo della troupe della fiction, prossimamente in onda sulla Rai, e che vede la protagonista Vanessa Scalera vestire i panni del sostituto procuratore Imma Tataranni.

Proprio alla produzione e all’attrice la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) ha pensato di rivolgersi per salvaguardare questa specie:

“Imma può aiutare il Falco grillaio, come?

Nelle fiction italiane si sentono spesso i versi dei Rondoni.

A Matera ci sono anche i Grillai eppure nella prima serie TV “Imma Tataranni Sostituto Procuratore” nessun verso di grillaio si è mai udito.

Ci piacerebbe che nella seconda serie si potesse percepire la presenza dei grillai durante le riprese diurne fra le strade e le piazze della città.

Imma sarebbe una perfetta ‘influencer’ per far conoscere il Grillaio, concittadino dei Sassi e peculiarità unica la cui presenza va tutelata preservando i luoghi dove nidifica.

Abbiamo proposto la nostra idea al Sindaco di Matera sperando che la condivida con la sua Amministrazione e se ne faccia portavoce presso la produzione cinematografica”.

