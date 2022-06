Matera, il Sindaco rimane con il Movimento 5 Stelle: “buon cammino a tutti noi”. I dettagli

E’ di queste ore la notizia dell’addio di Luigi di Maio al Movimento 5 stelle.

Su quest’ultimo il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha dichiarato:

“A chi mi chiede “con chi vado”, rispondo che io rimango dove sono da oltre dieci anni, nel Movimento 5 stelle, lo stesso movimento che ha permesso a comuni cittadini di diventare parlamentari, consiglieri regionali o Sindaci.

Ci sono cose da migliorare, ci sono sempre state, in realtà siamo in continuo cammino, i sindaci poi non si sono mai fermati, ma si deve continuare a lavorare dall’interno per superare divergenze in modo democratico garantendo confronto ma accettando le regole e le scelte della maggioranza.

Rimango in un movimento che ha deciso di riconoscersi in un percorso progressista, di partecipazione e di inclusione sociale, in grado di anteporre il bene comune a quello personale, di coltivare le buone idee e le personalità politiche ma non i personalismi, di opporsi alle urla violente e piene di odio della Meloni in Spagna, di sostenere diritti civili e diritti sociali, insieme.

Forza Presidente Giuseppe Conte, forza MoVimento 5 Stelle.

Buon cammino a tutti noi”.

