Domani, Sabato 16 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:30 a Matera, presso la Sala consiliare della Provincia in via Ridola, il Centro Italiano Antiviolenza ATHENA, terrà una grande festa con intrattenimento musicale, recitazione e giochi a premi per lo scambio degli auguri di Natale e la presentazione del Programma delle attività per l’anno 2024.

Così annuncia il presidente del CE.IT.A ATHENA, Rosa Mastrosimone.

Ecco la locandina dell’evento.