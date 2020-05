Matera: gli studenti di questa scuola a lezione con Roberto Saviano! Ecco l’iniziativa

Giornata speciale, quella del 4 Maggio, per gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Loperfido-Olivetti di Matera, che hanno potuto trascorrere un pomeriggio con Roberto Saviano.

L’incontro rientra nell’iniziativa, messa in campo dallo stesso Sviano durante l’emergenza Coronavirus, “Lezioni in quarantena”.

L’Istituto dichiara:

“In questa circostanza abbiamo dato corso ad un’iniziativa di didattica sperimentale per offrire nuove opportunità di apprendimento ai nostri allievi.

#LEZIONIDAQUARANTENA di Roberto Saviano ha offerto agli Studenti e ai docenti la possibilità di incontrare, in diretta Instagram, lo scrittore giornalista e chiacchierare con lui sull’autore Italo Svevo, ma anche sulla quotidianità dei nostri studenti in questo periodo di confinamento obbligato.

Bellissima occasione per i nostri allievi tutti e in particolare per le classi 5 RIM e 5 B SIA che si sono impegnate nel progetto.

Ottime performance dei nostri allievi nel conversare con lo scrittore!

Grandi come sempre!”.

L’autore entusiasta ha dichiarato:

“Sono proprio contento di andare in una scuola del Sud.

Gli studenti mi hanno rivolto delle domande davvero interessanti”.

