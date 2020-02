Matera: esaltante vittoria per i ragazzi della pallavolo nel campionato di serie D!

Esaltante vittoria in rimonta per la Sassi Volley Academy Matera, nell’ottava giornata del campionato lucano di pallavolo maschile di serie D.

I ragazzi, agli ordini di Pietro Giura Longo, già certi dei play off dallo scorso turno ed ancora imbattuti, si impongono in trasferta sul Murate al tie-break (25-16, 25-23, 19-25, 21-25, 13-25): squadra materana contratta nel primo set e non in grado di tenere il ritmo del cambio palla, quindi un bel punto a punto ed un paio di decisioni arbitrali in favore del sestetto di casa che rischiano di chiudere anzitempo la pratica, poi la Sassi Volley Academy Matera torna sui suoi normali ritmi di gioco, ottiene un cambio palla migliore, pur faticando in battuta e conquista il successo.

Dopo la prima vittoria stagionale da 2 punti, i ragazzi della città dei Sassi toccano quota 20 punti in classifica ed hanno ora 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Moliterno, che ha però una gara in più.

La Sassi Volley Academy Matera sarà nuovamente in campo Mercoledì sera, alle 19:30, tra le mura amiche, contro il Lucania Volley, per il recupero della settima giornata, incontro rinviato per indisponibilità della squadra ospite.

L’eventuale successo pieno garantirebbe al club materano il primo posto sino al termine della stagione regolare; il Sabato seguente, alle 19:00, altro impegno casalingo contro l’attuale seconda della classe.